Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным возникли пререкания из-за Артёмовска (Бахмута). Об этом пишет немецкая газета Bild* со ссылкой источники.
На то, как действовать в сложившейся ситуации, у них "принципиально разные взгляды", говорится в материале издания.
Источники в Киеве заявили, что Залужный предлагал по тактическим соображениям подумать об отступлении из Бахмута ещё несколько недель назад. Однако представители киевского режима считают верным решение о продолжении удержания города.
Однако сами бойцы разделяют позицию Залужного. Большинство солдат не понимают, почему город продолжают удерживать и какова стратегия, добавил анонимный военный аналитик.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские военные в бою разбили группу боевиков ВСУ, а выживших захватили в плен.