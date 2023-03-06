Bild*: между Зеленским и Залужным возник спор из-за ситуации вокруг Артёмовска

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным возникли пререкания из-за Артёмовска (Бахмута). Об этом пишет немецкая газета Bild* со ссылкой источники.

На то, как действовать в сложившейся ситуации, у них "принципиально разные взгляды", говорится в материале издания.

Источники в Киеве заявили, что Залужный предлагал по тактическим соображениям подумать об отступлении из Бахмута ещё несколько недель назад. Однако представители киевского режима считают верным решение о продолжении удержания города.

Однако сами бойцы разделяют позицию Залужного. Большинство солдат не понимают, почему город продолжают удерживать и какова стратегия, добавил анонимный военный аналитик.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.