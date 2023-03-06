Военный эксперт Кошкин объяснил разногласие между Зеленским и Залужным

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал о разногласиях между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее немецкая газета Bild* сообщала, что между Залужным и Зеленским возник спор из-за ситуации вокруг Артёмовска: главком украинской армии выступает за отступление из города, а глава киевского режима настаивает на обороне населённого пункта.

"Зеленский исходит из политических соображений. У него совсем другой график: поездки, встречи с западными кураторами. К ним он хочет иметь в наличии некий успех. Вот этот его принцип постоянно вступает в противоречия с принципами военной целесообразности Залужного", — сказал Кошкин в беседе с Телеканалом "360".

Зеленский понимает, что продолжение военной поддержки со стороны Запада зависит от успехов украинской армии, отметил военный эксперт. Если побед на поле боя не будет, то союзники Украины могут перестать помогать стране.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.