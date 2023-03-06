Украинское командование бросает в Артёмовск полностью неподготовленных бойцов

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские подразделения, находящиеся в Артёмовске и возле города, жалуются, что командование отправляет их почти безо всякой подготовки в самую горячую зону.

Бойцы признались в беседе с украинским изданием Kyiv Independent, что несмотря на обещания командования не отправлять неподготовленных солдат на саму линию соприкосновения, их всё равно бросают в Артёмовск.

"Нам обещали, что нас не пошлют сразу на нулевую линию, что сначала нас отправят на вторую или третью линии. А затем мы приехали сюда посреди ночи, и они сразу отправили нас в Артемовск", — рассказал журналистам один из солдат.

Другие ВСУшники подтвердили, что командование направляет неподготовленные батальоны в район Артёмовска в ночное время.

Один из украинских пехотинцев в Артёмовске его батальон потерял за пять месяцев половину личного состава. В других подразделениях ситуация ещё хуже.

"Нас было 500 человек. Месяц назад нас было 150", — рассказал военный врач ВСУ, находящийся в Артёмовске с середины декабря.

Опрошенные изданием ВСУшники согласились, что их шансы вернуться живыми из Артёмовска крайне невысоки.