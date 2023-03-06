Советник Пушилина Гагин: огромные потери Киева не дадут ему возможности совершить контрнаступление

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник врио главы ДНР Ян Гагин напомнил, что потери ВСУ в Соледаре и Артёмовске составили десятки тысяч человек.

Гагин отметил, что эти потери составляли значительную часть украинских войск, поэтому их можно назвать катастрофическими.

Огромные потери делают невозможным контрнаступление Украины ни на одном из участков в зоне СВО, подчеркнул советник Пушилина.

"Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьезный удар, какое-то серьезное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Советник Пушилина добавил, что единственные попытки ВСУ как-то изменить ситуацию — это акции украинских диверсантов на запорожском отрезке, однако все эти попытки пресекаются российскими военными на корню.

"Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины, просто некем его вести", — заключил Гагин.