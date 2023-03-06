Российские войска нанесли мощные удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки новейшими бомбами УПАБ-1500Б. Снаряды оснащены инерциальной и спутниковой системой навигации и способны поражать объекты с высокой степенью защиты. Вес одной бомбы составляет 1500 кг.
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УПАБ-1500Б является мощным оружием, которое поможет уничтожить укрепрайоны украинской армии. Бомбы попадают точно в цель и пробивают даже самые мощные укрытия на несколько метров.
"Особенно это касается укрепрайонов на территории Угледара. Мы стали применять такие бомбы, потому что надо разбираться с этими ребятам!" — сообщил военный эксперт в беседе с iReactor.
У украинской армии нет оружия, которое могло бы противостоять планирующим бомбам ВС РФ. Однако боевики киевского режима отвечают другими способами.
"Они перешли на террористический путь развития, к обстрелам мирных районов перешли, бьют беспилотниками", — указал Дандыкин.
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