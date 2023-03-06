Дандыкин: российские бомбы УПАБ-1500Б будут особенно эффективны в Угледаре

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска нанесли мощные удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки новейшими бомбами УПАБ-1500Б. Снаряды оснащены инерциальной и спутниковой системой навигации и способны поражать объекты с высокой степенью защиты. Вес одной бомбы составляет 1500 кг.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УПАБ-1500Б является мощным оружием, которое поможет уничтожить укрепрайоны украинской армии. Бомбы попадают точно в цель и пробивают даже самые мощные укрытия на несколько метров.

"Особенно это касается укрепрайонов на территории Угледара. Мы стали применять такие бомбы, потому что надо разбираться с этими ребятам!" — сообщил военный эксперт в беседе с iReactor.

У украинской армии нет оружия, которое могло бы противостоять планирующим бомбам ВС РФ. Однако боевики киевского режима отвечают другими способами.

"Они перешли на террористический путь развития, к обстрелам мирных районов перешли, бьют беспилотниками", — указал Дандыкин.