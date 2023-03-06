FOCUS: российские военные в битве за Артёмовск используют тактику Цезаря и Наполеона

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные в битве за Артёмовск (Бахмут) используют тактику Юлия Цезаря и Наполеона Бонапарта. Об этом пишет издание FOCUS Online со ссылкой на военных аналитиков.

По их словам, русские используют так называемое обходное движение, атакуя противника сбоку.

"Можно предположить, что Россия пытается окружить украинские войска, чтобы захватить город. Но эксперты предполагают, что Россия использует тактику, которой уже доверяли Юлий Цезарь и Наполеон I: поворотное движение", — говорится в публикации.

Ранее сегодня стало известно, что командование вооружённых сил Украины (ВСУ) после совещания с президентом Владимиром Зеленским приняло решение продолжать оборонять Бахмут.