Дандыкин: Россия возьмёт Артемовск через две недели, а потом придёт черёд танков НАТО

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если сейчас украинские боевики не уйдут из Артёмовска (Бахмута), их ждёт или окружение, или плен. Вопрос взятия города российскими силами будет решён максимум за две недели. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием "Украина.ру".

Эксперт считает, что Артёмовск обороняют 50/50 мобилизованные и профессионалы. И это может быть связано с подготовкой вооружёнными силами Украины (ВСУ) наступления на юге.

В сводках Минобороны в течение нескольких недель крайне редко говорится об уничтоженных вражеских танках, заметил аналитик.

Отсюда можно сделать вывод, что киевский режим формирует танковый кулак, в том числе из Т-72, а также из британских "Челленджеров", немецких "Леопардов" и американских "Абрамсов".

Они будут идти так же, как шли в Великую Отечественную немцы — "ромбом". Однако это приведёт к печальным для них последствиям - все они будут уничтожены, заключил эксперт.