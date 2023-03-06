Обозреватель газеты Взгляд заявил, что Россия в очередной раз лишила Германию армии

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Германии Борис Писториус впервые признал на весь мир, что у страны нет армии, которая бы смогла защитить страну. Но Берлин продолжает отдавать последнее Киеву. Столица страны осталась без противовоздушной обороны, так как две системы были переданы ВСУ.

"Фактическое участие Берлина в конфликте на стороне ВСУ германские войска и добило. Особенно — "посылка" с танками Leopard, предназначенными для "весеннего контрнаступления". Но ещё до того в "чёрную дыру" украинской военной экономики немецкие власти спустили миллиарды евро", — пишет обозреватель газеты "Взгляд".

Но дело не только в военной помощи Украине. Бундесвер испытывает дефицит и материальной базы, и кадров. А чтобы его восполнить, Германии придётся вложить большие средства.

"Недофинансирование германских войск было хроническим. Сейчас такое сложное время, что немцам, может, лучше жить вовсе без армии. Так опасных искушений будет меньше", — считает автор материала.