Военный эксперт Константин Сивков заявил о двух сценариях поражения Киева. Он объяснил, в каком случае США решат оставить Украину.
По словам эксперта, крупномасштабная наступательная операция ВС РФ приведёт к разгрому ВСУ на востоке соседнего государства. Во втором варианте развития событий Киев нарастит численность армии путём мобилизации и стягивания резервных частей. ВС РФ отразят вероятное наступление ВСУ. Этот разгром повлечёт полную потерю обороноспособности Украины.
"В этом случае США тоже могут считать это поражением, потому что дальше нарастить войска Украины для ведения боевых действий наступательных не будет никаких шансов", — спрогнозировал Сивков в беседе с Народными новостями.
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