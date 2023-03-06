RV: опубликованы видеокадры боя спецназа "О" ВС РФ с ВСУ в траншеях у Сватово — Кременной

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах армии России.

Штурмовое подразделение ВС Украины попыталось атаковать позиции группировки "Отважные" ВС РФ. Однако наши бойцы заманили врага в отдельно стоящий передовой окоп, не связанный с другими ходами, и расстреляли при попытке закрепиться. Опубликованы видеокадры, демонстрирующие работу российского спецназа. Событие произошло на линии Сватово — Кременная.

Ранее сообщалось о видеокадрах, на которых войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск.