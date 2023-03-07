Reuters: Украина просит у США запрещённые кассетные боеприпасы МК-20

Киевский режим расширил список оружейных "требований" к Вашингтону и запросил поставки кассетных авиационных боеприпасов МК-20, сообщили американские СМИ.

Речь идёт о снарядах, которые можно сбрасывать с дронов. Кассетные боеприпасы "хороши" в борьбе с танками и бронетехникой.

"Украина расширила запрос на спорные кассетные бомбы от США, чтобы он включал оружие, которое там хотят разобрать и сбрасывать с дронов бронебойные снаряды на российские силы", — передаёт Reuters.

МК-20 Киев запросил в дополнение к призывам поставить кассетные 155-миллиметровые снаряды. Как сообщили авторы, украинская сторона призвала конгрессменов, сторонников помощи Незалежной, "надавить" на Белый дом в этом вопросе.

Отметим, что кассетные бомбы запрещены в порядка 120 странах мира.