Журналист Медведев: есть версия, что ВСУ расстреляли под камеру пленного военного медика ВС РФ

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Есть большая вероятность, что странный расстрел человека в форме вооружённых сил Украины (ВСУ) — это кровавая постановка украинских пропагандистов. И с этой целью на самом деле был расстрелян русский пленный солдат, которого одели в форму ВСУ и заставили кричать "Слава Украине". Такое мнение высказал журналист ВГТРК Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что версия военного эксперта Даниила Безсонова, вполне может оказаться верной.

"Есть предварительные предположения, что это был наш военный медик. Есть и данные бойца. Но всё очень предварительно. Всё нужно тщательно проверить", — добавил журналист.

Он также заметил, что если данные о расстреле русского пленного подтвердятся, то это будет очередное военное преступление ВСУ, зафиксированное на видео.

По мнению Медведева, на провокацию косвенно указывает то, что видео было опубликовано украинскими СМИ, а историю тут же стали раскручивать до уровня самого президента Зеленского. При этом даже с таким уровнем имя "бойца ВСУ" на Украине называют только предположительно и не официальные лица, а ТГ-каналы.