Военный эксперт Даниил Безсонов прокомментировал видео, на котором неизвестные люди расстреливают солдата в военной форме вооружённых сил Украины (ВСУ). За секунду до автоматных очередей он спокойно курит в вырытой яме и произносит "Слава Украине".
Есть основания считать, что расстреляли российского солдата, которого одели в украинскую форму ради международного скандала и обвинения ВС РФ в военных преступлениях, считает аналитик.
Он в своём Telegram-канале опубликовал фото человека с видео и попросил всех, кто его узнал, написать об этом.
Ранее в Сети появились кадры, на которых, предположительно, боевики ВСУ казнили своего дезертира. Однако ряд моментов выглядит довольно странно. Некоторые эксперты уже выразили уверенность, что это постановка украинских пропагандистов.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.