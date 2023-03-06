Безсонов: боевики ВСУ могли расстрелять русского солдата, переодетого в украинскую форму

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Даниил Безсонов прокомментировал видео, на котором неизвестные люди расстреливают солдата в военной форме вооружённых сил Украины (ВСУ). За секунду до автоматных очередей он спокойно курит в вырытой яме и произносит "Слава Украине".

Есть основания считать, что расстреляли российского солдата, которого одели в украинскую форму ради международного скандала и обвинения ВС РФ в военных преступлениях, считает аналитик.

Он в своём Telegram-канале опубликовал фото человека с видео и попросил всех, кто его узнал, написать об этом.

Ранее в Сети появились кадры, на которых, предположительно, боевики ВСУ казнили своего дезертира. Однако ряд моментов выглядит довольно странно. Некоторые эксперты уже выразили уверенность, что это постановка украинских пропагандистов.