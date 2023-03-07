Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сообщения о взрыве в районе аэродрома

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью распространяемую в социальных сетях информацию о взрыве неподалёку от аэродрома.

Как пояснил губернатор, никаких ЧП на территории Севастополя не зафиксировано. При этом он уточнил, что на внешнем рейде в эти минуты проходит тренировка корабельных расчётов.

"В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь", — подчеркнул Развожаев.

Он порекомендовал жителям Севастополя сохранять спокойствие, ведь власти держат под контролем обстановку на территории города.

Ранее Развожаев поделился, что в случае встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским или главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным "съездил бы им по морде".