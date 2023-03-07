РВ: ВСУ теряют технику при отступлении из Артёмовска

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные теряют технику, отступая из Артёмовска (Бахмута). В Сети появилось видео одной из грунтовых дорог, по которой приходится спасаться бегством боевикам ВСУ. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На дороге из Бахмута находится большое количество уничтоженных и увязнувших в грязи машин.

Сегодня о том, что у ВСУ начались большие проблемы с отступлением в сторону Часова Яра сообщила также "Военная хроника". Источники с передовой рассказывают, что пикапы и легковые автомобили застревают и переворачиваются на раскисших от грязи дорогах, после чего их использование становится невозможным.