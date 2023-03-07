"Военная хроника": у ВСУ начались проблемы с отступлением из Артёмовска в сторону Часова яра

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) начались большие проблемы с отступлением из Артёмовска (Бахмута) в сторону Часова Яра. Об этом сообщает "Военная хроника" со ссылкой на информацию с передовой.

Так, по данным издания, отступающие подразделения украинской армии массово оставляют тяжёлую технику в городе и пригородах из-за опасений ударов артиллерии и авиации России. А лёгкая техника, используемая для отхода, не справляется с бездорожьем.

Пикапы и легковые автомобили застревают и переворачиваются на раскисших от грязи дорогах, после чего их использование становится невозможным.

Пехотные подразделения оставляют тяжёлое вооружение вдоль дорог, уходят только со стрелковым оружием и практически мгновенно попадают под удары артиллерии, отмечают источники.

Ранее в Сети стали появляться видео с застрявшей в грязи техникой ВСУ в районе Артёмовска.