У боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) начались большие проблемы с отступлением из Артёмовска (Бахмута) в сторону Часова Яра. Об этом сообщает "Военная хроника" со ссылкой на информацию с передовой.
Так, по данным издания, отступающие подразделения украинской армии массово оставляют тяжёлую технику в городе и пригородах из-за опасений ударов артиллерии и авиации России. А лёгкая техника, используемая для отхода, не справляется с бездорожьем.
Пикапы и легковые автомобили застревают и переворачиваются на раскисших от грязи дорогах, после чего их использование становится невозможным.
Пехотные подразделения оставляют тяжёлое вооружение вдоль дорог, уходят только со стрелковым оружием и практически мгновенно попадают под удары артиллерии, отмечают источники.
Ранее в Сети стали появляться видео с застрявшей в грязи техникой ВСУ в районе Артёмовска.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.