Российские солдаты приступили к усилению фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявил военный РФ с позывным "Физрук".
В беседе с ТАСС он отметил, что российские подразделения создают новые позиции в перерывах между прилётами снарядов ВСУ и боевыми действиями.
"Сейчас будем выполнять перекрытие щелей, готовиться к укреплению нашей обороны", — уточнил военнослужащий.
По его словам, фортификационные сооружения необходимы для защиты от украинских ударов с использованием артиллерийских установок и миномётов.
Ранее врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевикам ВСУ придётся покинуть регион. Он подчеркнул: оккупанты чувствуют себя неуверенно на российской территории.
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