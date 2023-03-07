ТАСС: ВС РФ в перерывах между боями усиливают оборону на левом берегу Днепра

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские солдаты приступили к усилению фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявил военный РФ с позывным "Физрук".

В беседе с ТАСС он отметил, что российские подразделения создают новые позиции в перерывах между прилётами снарядов ВСУ и боевыми действиями.

"Сейчас будем выполнять перекрытие щелей, готовиться к укреплению нашей обороны", — уточнил военнослужащий.

По его словам, фортификационные сооружения необходимы для защиты от украинских ударов с использованием артиллерийских установок и миномётов.

Ранее врио руководителя Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевикам ВСУ придётся покинуть регион. Он подчеркнул: оккупанты чувствуют себя неуверенно на российской территории.