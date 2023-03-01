Сальдо: украинские власти понимают, что им придётся уйти из Херсона

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все действия украинских властей в Херсоне говорят о том, что они прекрасно понимают, что будут вынуждены уйти из Херсона. Такое заявление сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал, что на находящейся под контролем Киева правобережной части Днепра жителей против их воли пытаются мобилизовать в ВСУ. В самом же Херсоне наместники Киева занимаются вывозом исторических экспонатов из Херсонского областного краеведческого музея.

"Они (украинские оккупанты) чувствуют себя неуверенно, понимают, что им придётся уйти из Херсона, который мы непременно освободим", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".

Врио главы региона не сомневается, что Херсон скоро опять перейдёт под контроль РФ, потому что по-другому просто невозможно.

"Другого пути у нас нет. И памятники Потёмкину и Суворову вернутся на свои места в Херсоне, и сам Херсон вернётся, а там дальше — Николаев, Одесса — до Измаила. Это наша слава и гордость по праву", — добавил Сальдо.