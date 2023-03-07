РВ: лётчики РФ нанесли сокрушительный удар по объектам 110-й бригады ВСУ у Авдеевки

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушно-космические силы РФ уничтожили военные объекты 110-й украинской бригады неподалёку от населённого пункта Авдеевка.

Как сообщает "Русская весна", российские лётчики нанесли сокрушительный удар по складам с боеприпасами и расположению разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Информация о потерях в рядах украинской армии уточняется.

Ранее стало известно, что на Донецком направлении спецоперации армия РФ прорвала оборону боевиков ВСУ к югу от Марьинки и приступила к штурму Победы. После установления контроля над Марьинкой российские солдаты попытаются окружить Авдеевку, считают военкоры.