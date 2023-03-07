Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гагин не исключил попыток прорыва ВСУ в Артёмовске для удержания города
Командир Жога заявил о больших потерях войск ВСУ в Донбассе
В Британии предупредили об опасно низком уровне готовности армии из-за Украины
Pais: чешский наёмник Милош дрался ботинком из-за дефицита патронов в Артёмовске
Администрация Пушилина: российские силы контролируют почти половину Артемовска
Генерал Картаполов рассказал об эффективности плана ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
Певица Полина Гагарина на съёмках сериала "Бывшие" сорвала с себя футболку
США начали создавать скафандры для работы на Луне. Зачем? Ведь они там уже были...
Responsible Statecraft: Байден должен сопротивляться призывам дать Зеленскому всё, что он хочет

РВ: лётчики РФ нанесли сокрушительный удар по объектам 110-й бригады ВСУ у Авдеевки

0:47
Силовые структуры

Воздушно-космические силы РФ уничтожили военные объекты 110-й украинской бригады неподалёку от населённого пункта Авдеевка.

РВ: лётчики РФ нанесли сокрушительный удар по объектам 110-й бригады ВСУ у Авдеевки

Как сообщает "Русская весна", российские лётчики нанесли сокрушительный удар по складам с боеприпасами и расположению разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Информация о потерях в рядах украинской армии уточняется.

Ранее стало известно, что на Донецком направлении спецоперации армия РФ прорвала оборону боевиков ВСУ к югу от Марьинки и приступила к штурму Победы. После установления контроля над Марьинкой российские солдаты попытаются окружить Авдеевку, считают военкоры. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Странный расстрел боевика ВСУ своими попал на видео
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Последние материалы
Responsible Statecraft: Байден должен сопротивляться призывам дать Зеленскому всё, что он хочет
РВ: лётчики РФ нанесли сокрушительный удар по объектам 110-й бригады ВСУ у Авдеевки
Военкор Руденко: боевики ВСУ бегут из Бахмута, проламывая частный сектор
В ночь на 7 марта войска ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Константиновке
Женщины мира: за что боролись?
Собака уиппет — "бультерьер среди борзых", существо тонкое и изящное, лишённое страха
Минобороны: опубликованы видеокадры уничтожения танками Т-90М "Прорыв" ВС РФ позиций войск ВСУ
ТАСС: ВС РФ в перерывах между боями усиливают оборону на левом берегу Днепра
Врач Еремеева опасается за состояние левой кисти Костомарова: "Организм продолжает сыпаться"
РВ: ВСУ теряют технику при отступлении из Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников