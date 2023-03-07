Воздушно-космические силы РФ уничтожили военные объекты 110-й украинской бригады неподалёку от населённого пункта Авдеевка.
Как сообщает "Русская весна", российские лётчики нанесли сокрушительный удар по складам с боеприпасами и расположению разведывательного подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Информация о потерях в рядах украинской армии уточняется.
Ранее стало известно, что на Донецком направлении спецоперации армия РФ прорвала оборону боевиков ВСУ к югу от Марьинки и приступила к штурму Победы. После установления контроля над Марьинкой российские солдаты попытаются окружить Авдеевку, считают военкоры.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.