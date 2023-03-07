РВ: российские военные прорвали оборону ВСУ к югу от Марьинки и начали штурм Победы

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения осуществили прорыв обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) к югу от Марьинки.

Как сообщает "Русская весна", на фоне успешного наступления военные РФ также приступили к штурму населённого пункта Победа. Отмечается, что российские солдаты проникли на окраины посёлка и установили контроль над рядом зданий, зачистив их от националистов.

По информации издания, оборона ВСУ в районе Марьинки обрушится в случае взятия Победы российскими войсками.

Ранее сообщалось, что Марьинка — стратегически важный город для украинских боевиков, поэтому киевский режим продолжает перебрасывать туда свои резервы. После установления контроля над этим населённым пунктом ВС России пойдут на Курахово и Красногоровку, а затем попытаются окружить Авдеевку.