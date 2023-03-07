Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шольц пригрозил Китаю последствиями, если тот будет передавать оружие России
Баширов: потеря Артёмовска — смерть для самого Зеленского
МИД КНР: украинский конфликт подошёл к критическому моменту — санкции ничего не решат
Военный эксперт: нужно бить по центрам принятия решений и смотреть, кто вылезет из бункера
РИА Новости: десантники РФ сбили в ЛНР разведывательный дрон ВСУ "Лелека"
Украинский аграрий: без удобрений из России посевная в этом году будет провалена
Рогозин объяснил мотивированность и боеспособность ВСУ: выращенные "Майданом"
WSJ: США не готовы к эпохе конфликта с "великими державами" в лице России и Китая
Читатели NYP посмеялись над женой Джо Байдена после заявления об интеллекте мужа

РВ: российские военные прорвали оборону ВСУ к югу от Марьинки и начали штурм Победы

0:54
Силовые структуры

Российские подразделения осуществили прорыв обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) к югу от Марьинки.

РВ: российские военные прорвали оборону ВСУ к югу от Марьинки и начали штурм Победы

Как сообщает "Русская весна", на фоне успешного наступления военные РФ также приступили к штурму населённого пункта Победа. Отмечается, что российские солдаты проникли на окраины посёлка и установили контроль над рядом зданий, зачистив их от националистов.

По информации издания, оборона ВСУ в районе Марьинки обрушится в случае взятия Победы российскими войсками.

Ранее сообщалось, что Марьинка — стратегически важный город для украинских боевиков, поэтому киевский режим продолжает перебрасывать туда свои резервы. После установления контроля над этим населённым пунктом ВС России пойдут на Курахово и Красногоровку, а затем попытаются окружить Авдеевку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Ослабленный организм Костомарова атаковала синегнойная палочка — врач-инфекционист Сергей Андреев
Ослабленный организм Костомарова атаковала синегнойная палочка — врач-инфекционист Сергей Андреев
Последние материалы
Читатели NYP посмеялись над женой Джо Байдена после заявления об интеллекте мужа
Муравьи — основной "заводчик" тли на участке: как защитить свой огород
РВ: российские военные прорвали оборону ВСУ к югу от Марьинки и начали штурм Победы
РИА Новости: ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ
Житель Артёмовска Брежнев: ВСУ без всяких причин стреляли по мирным людям из БТР
Washington Post: слабость США на Украине приведёт к появлению нового мирового лидера
Express: украинские беженцы в ярости — они остались без машин из-за британской бюрократии
Гиренко: Госдеп лукавит, говоря о работе с посольством РФ
Командир ВСУ Ярославский: после сдачи Артёмовска "ад" распространится по другим городам
Petronas: в ЕС не могут договориться об альтернативе российскому газу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников