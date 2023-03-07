Шурыгин: ВСУ нанесут локальный контрудар в Бахмуте перед масштабным наступлением

Перед началом генерального наступления командование ВСУ планирует проверить боеспособность своей ударной группировки и отработать технические новшества, подготовленные для весенней кампании. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его мнению, в ближайшие две недели ВСУ нанесут локальный контрудар, который выступит в качестве "репетиции" грядущего сражения.

"Вполне возможно, что таковым станет операция по деблокаде Бахмута, который сегодня находится в сжимающейся "подкове" окружения. Отбрасывание российских штурмовых частей от города станет наглядным подтверждением правильности новой тактики, боеспособности и организации новых соединений ВСУ", — указал эксперт в своём Telegram-канале.

Кроме того, перелом в битве за Бахмут станет отличным пиар-поводом для внутриукраинской повестки, которая в последние два месяца становится всё более пораженческой, а также для западных кураторов, требующих от ВСУ решительности и успехов, предупредил Шурыгин.