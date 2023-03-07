В Киеве заговорили о пользе от потери территорий страны

Киев может потерять немалые территории, однако стать более монолитной этнически державой.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, чистой победы в специальной операции не будет ни у одной из сторон, но Украина может оставить часть страны под контролем России в обмен на вступление в Европейский Союз.

"Иногда на время утерянные территории могут усилить страну, если страна при этом становится более этнически целостной", — отметил в интервью киевский аналитик.

Он подчеркнул, что полной победы в битве на Украине не будет ни у кого. Если всё это будет заморожено, то в Украину начнут инвестировать. Не случайно сейчас заговорили о форсировании процесса вступления в Евросоюз, подытожил Карасёв.