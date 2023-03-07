Киев может потерять немалые территории, однако стать более монолитной этнически державой.
Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.
По его словам, чистой победы в специальной операции не будет ни у одной из сторон, но Украина может оставить часть страны под контролем России в обмен на вступление в Европейский Союз.
"Иногда на время утерянные территории могут усилить страну, если страна при этом становится более этнически целостной", — отметил в интервью киевский аналитик.
Он подчеркнул, что полной победы в битве на Украине не будет ни у кого. Если всё это будет заморожено, то в Украину начнут инвестировать. Не случайно сейчас заговорили о форсировании процесса вступления в Евросоюз, подытожил Карасёв.
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