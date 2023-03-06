РВ: крымские бойцы ликвидировали разведчиков ВСУ, засевших в домах у Херсона

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе островов на Днепре в Херсонской области продолжаются позиционные бои. В Сети появилось видео одного из таких эпизодов, где российские военные из Крыма ликвидировали разведчиков украинской армии, засевших в домах. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны".

На записи показаны фрагменты корректировки артиллерийского огня по боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ), которые обустраивают огневые точки и наблюдательные пункты в частном секторе.

Ранее было опубликовано видео боя российских военных с боевиками ВСУ в районе Авдеевки под Донецком.