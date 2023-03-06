В районе островов на Днепре в Херсонской области продолжаются позиционные бои. В Сети появилось видео одного из таких эпизодов, где российские военные из Крыма ликвидировали разведчиков украинской армии, засевших в домах. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны".
На записи показаны фрагменты корректировки артиллерийского огня по боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ), которые обустраивают огневые точки и наблюдательные пункты в частном секторе.
Ранее было опубликовано видео боя российских военных с боевиками ВСУ в районе Авдеевки под Донецком.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.