Warzone: украинские военные уже используют управляемые бомбы США JDAM

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал Военно-воздушных сил США Джеймс Хекер сообщил, что ВСУ уже применяют крылатые "умные бомбы" JDAM на Украине.

"Их достаточно, чтобы нанести пару ударов", — подчеркнул военный, слова которого приводит Warzone.

Как заявил Хекер, речь идёт о JDAM-ER. Киев получил высокоточные боеприпасы, отметил генерал. По его информации, дальность их действия увеличена.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец перечислил возможности управляемых бомб США JDAM-ER. В борьбе с этим оружием армии РФ стоит использовать модернизированные "Бук М-3" и "Панцирь", добавил специалист.