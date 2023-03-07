Генерал Военно-воздушных сил США Джеймс Хекер сообщил, что ВСУ уже применяют крылатые "умные бомбы" JDAM на Украине.
"Их достаточно, чтобы нанести пару ударов", — подчеркнул военный, слова которого приводит Warzone.
Как заявил Хекер, речь идёт о JDAM-ER. Киев получил высокоточные боеприпасы, отметил генерал. По его информации, дальность их действия увеличена.
Ранее военный эксперт Виктор Баранец перечислил возможности управляемых бомб США JDAM-ER. В борьбе с этим оружием армии РФ стоит использовать модернизированные "Бук М-3" и "Панцирь", добавил специалист.
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