Генеральный штаб украинской армии опубликовал свежую сводку, в которой впервые прозвучало название населённого пункта Выемка, находящегося в нескольких километрах от южных окраин Северска.
Несмотря на то что в Генштабе ВСУ заявили об "отбитой атаке", это недвусмысленно подтверждает продвижение российских войск на Северском направлении.
Освобождение посёлка Выемка позволит ВС РФ контролировать железнодорожное сообщение между Красным Лиманом и Попасной, отмечает издание "Военное обозрение".
Ранее сообщалось, что бойцам Западного военного округа удалось ликвидировать подразделение ВСУ, которое пыталось прорваться в ЛНР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.