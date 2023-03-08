Сводка Генштаба ВСУ подтвердила выход российских войск на окраины Северска

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генеральный штаб украинской армии опубликовал свежую сводку, в которой впервые прозвучало название населённого пункта Выемка, находящегося в нескольких километрах от южных окраин Северска.

Несмотря на то что в Генштабе ВСУ заявили об "отбитой атаке", это недвусмысленно подтверждает продвижение российских войск на Северском направлении.

Освобождение посёлка Выемка позволит ВС РФ контролировать железнодорожное сообщение между Красным Лиманом и Попасной, отмечает издание "Военное обозрение".

Ранее сообщалось, что бойцам Западного военного округа удалось ликвидировать подразделение ВСУ, которое пыталось прорваться в ЛНР.