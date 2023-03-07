Российская авиация продолжает уничтожать технику вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке под Донецком. Кадры Минобороны РФ публикуют военкоры "Русской Весны".
Сообщается, что боевики ВСУ пытались скрыть свою технику, однако она была обнаружена разведкой армии России.
В результате точных авиаударов уничтожены три самоходные артиллерийские установки (САУ), три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и шесть автомобилей.
Ранее появилось видео, как российские танкисты одним точным выстрелом уничтожили дом с всушниками в Херсонской области.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.