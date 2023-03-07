РВ: авиация России нанесла бомбовые удары по позициям ВСУ в Авдеевке

Российская авиация продолжает уничтожать технику вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке под Донецком. Кадры Минобороны РФ публикуют военкоры "Русской Весны".

Сообщается, что боевики ВСУ пытались скрыть свою технику, однако она была обнаружена разведкой армии России.

В результате точных авиаударов уничтожены три самоходные артиллерийские установки (САУ), три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и шесть автомобилей.

Ранее появилось видео, как российские танкисты одним точным выстрелом уничтожили дом с всушниками в Херсонской области.