DE: спецназ Британии проводит тайные операции на чёрном рынке по снабжению Киева боеприпасами

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецназ Великобритании организовал в разных государствах тайные операции для того, чтобы найти артиллерийские боеприпасы советского образца и впоследствии передать их Киеву. Об этом сообщает Daily Express.

По информации издания, отряд, состоящий из 12 британских военнослужащих, ездит по странам, где потенциально могут храниться 122-миллиметровые снаряды для гаубиц производства СССР. Отмечается, что эту группу сопровождают высокопоставленные офицеры и дипломаты.

Как пояснили журналисты, военные из Британии представляются покупателями оружия и пытаются оформить заказы на чёрном рынке.

Они также добавили, что участники миссии уже побывали в Анголе, Египте, Иордании, Казахстане, Вьетнаме и многих других государствах. Как подчёркивается в публикации, спецназ начал совершать такие поездки в 2022 году.

Ранее стало известно, что Украина расширила список требований к США и запросила поставки запрещённых кассетных боеприпасов МК-20.