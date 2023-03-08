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DE: спецназ Британии проводит тайные операции на чёрном рынке по снабжению Киева боеприпасами

1:10
Силовые структуры

Спецназ Великобритании организовал в разных государствах тайные операции для того, чтобы найти артиллерийские боеприпасы советского образца и впоследствии передать их Киеву. Об этом сообщает Daily Express.

DE: спецназ Британии проводит тайные операции на чёрном рынке по снабжению Киева боеприпасами

По информации издания, отряд, состоящий из 12 британских военнослужащих, ездит по странам, где потенциально могут храниться 122-миллиметровые снаряды для гаубиц производства СССР. Отмечается, что эту группу сопровождают высокопоставленные офицеры и дипломаты.

Как пояснили журналисты, военные из Британии представляются покупателями оружия и пытаются оформить заказы на чёрном рынке.

Они также добавили, что участники миссии уже побывали в Анголе, Египте, Иордании, Казахстане, Вьетнаме и многих других государствах. Как подчёркивается в публикации, спецназ начал совершать такие поездки в 2022 году.

Ранее стало известно, что Украина расширила список требований к США и запросила поставки запрещённых кассетных боеприпасов МК-20.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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