Спецназ Великобритании организовал в разных государствах тайные операции для того, чтобы найти артиллерийские боеприпасы советского образца и впоследствии передать их Киеву. Об этом сообщает Daily Express.
По информации издания, отряд, состоящий из 12 британских военнослужащих, ездит по странам, где потенциально могут храниться 122-миллиметровые снаряды для гаубиц производства СССР. Отмечается, что эту группу сопровождают высокопоставленные офицеры и дипломаты.
Как пояснили журналисты, военные из Британии представляются покупателями оружия и пытаются оформить заказы на чёрном рынке.
Они также добавили, что участники миссии уже побывали в Анголе, Египте, Иордании, Казахстане, Вьетнаме и многих других государствах. Как подчёркивается в публикации, спецназ начал совершать такие поездки в 2022 году.
Ранее стало известно, что Украина расширила список требований к США и запросила поставки запрещённых кассетных боеприпасов МК-20.
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