Sky News: Иран тайно поставил России 300 тысяч снарядов

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иран тайно поставил большое количество пуль, ракет и миномётных снарядов в Россию для ведения боевых действий против Украины и планирует отправить ещё. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

По его словам, в январе из иранского порта в Россию через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых якобы находилось около 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов. Источник издания также заявил, что за боеприпасы Москва заплатила наличными.

Отметим, ранее СМИ писали, что Россия воздерживается от закупки иранских баллистических ракет, опасаясь передачи Западом Украине ракет большой дальности ATACMS.