Бой под Кременной: танк "Отважных" в лесу уничтожает ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжаются серьёзные бои на направлении Кременная — Сватово. В очередном бою танк отряда "Отважные" армии России сокрушил националистов ВСУ в лесополосе.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Украинские бандеровцы окопались среди деревьев. И чтобы расчистить путь пехотинцам группировки "О", выехал танк Т-80 и стал точно и методично разрушать окопы боевиков ВСУ.

Военкоры предоставляют и видео боевого эпизода.

Ранее сообщалось, что армия России на левом берегу Днепра в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения.