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Бой под Кременной: танк "Отважных" в лесу уничтожает ВСУ

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Силовые структуры

Продолжаются серьёзные бои на направлении Кременная — Сватово. В очередном бою танк отряда "Отважные" армии России сокрушил националистов ВСУ в лесополосе.

Бой под Кременной: танк "Отважных" в лесу уничтожает ВСУ

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Украинские бандеровцы окопались среди деревьев. И чтобы расчистить путь пехотинцам группировки "О", выехал танк Т-80 и стал точно и методично разрушать окопы боевиков ВСУ.

Военкоры предоставляют и видео боевого эпизода.

Ранее сообщалось, что армия России на левом берегу Днепра в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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