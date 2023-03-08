Продолжаются серьёзные бои на направлении Кременная — Сватово. В очередном бою танк отряда "Отважные" армии России сокрушил националистов ВСУ в лесополосе.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Украинские бандеровцы окопались среди деревьев. И чтобы расчистить путь пехотинцам группировки "О", выехал танк Т-80 и стал точно и методично разрушать окопы боевиков ВСУ.
Военкоры предоставляют и видео боевого эпизода.
Ранее сообщалось, что армия России на левом берегу Днепра в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения.
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В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.