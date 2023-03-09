Руководитель администрации Кировоградской области Андрей Райкович заявил о попадании снаряда в энергетический объект на территории региона.
По его словам, речь идёт о предприятии, расположенном в Кропивницком районе. Он отметил в своих соцсетях, что утром 9 марта критическая инфраструктура Украины подверглась массированной атаке. Как пояснил чиновник, к месту ЧП в Кировоградской области направлены экстренные службы.
"В Кропивницком районе попадание в объект энергетики", — подтвердил Райкович.
Ранее власти Днепропетровской области сообщили о серьёзных разрушениях энергетической инфраструктуры и промышленных предприятий в результате массированного удара Воздушно-космических сил РФ. В Минобороны России ещё не комментировали информацию об атаке.
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