В Кировоградской области Украины при попадании снаряда поражён объект энергетики

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель администрации Кировоградской области Андрей Райкович заявил о попадании снаряда в энергетический объект на территории региона.

По его словам, речь идёт о предприятии, расположенном в Кропивницком районе. Он отметил в своих соцсетях, что утром 9 марта критическая инфраструктура Украины подверглась массированной атаке. Как пояснил чиновник, к месту ЧП в Кировоградской области направлены экстренные службы.

"В Кропивницком районе попадание в объект энергетики", — подтвердил Райкович.

Ранее власти Днепропетровской области сообщили о серьёзных разрушениях энергетической инфраструктуры и промышленных предприятий в результате массированного удара Воздушно-космических сил РФ. В Минобороны России ещё не комментировали информацию об атаке.