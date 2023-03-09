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Власти Днепропетровской области подтвердили серьёзные разрушения инфраструктуры и предприятий

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Силовые структуры

Массированная атака беспилотников и ракет ВКС РФ на Днепропетровскую область достигла поставленных целей. Местные власти сообщили о повреждённых критических объектах.

Власти Днепропетровской области подтвердили серьёзные разрушения инфраструктуры и предприятий

"Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", — заявил губернатор украинского региона Сергей Лысак.

Несмотря на то что "прилёты" были зафиксированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах, сообщается лишь о трёх пострадавших.

Ранее украинцы в соцсетях рассказали, что ПВО ВСУ вновь не смогло справиться с массированным ракетным ударом ВКС РФ, а потому многочисленные взрывы звучали почти во всех регионах страны.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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