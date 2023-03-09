Власти Днепропетровской области подтвердили серьёзные разрушения инфраструктуры и предприятий

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Массированная атака беспилотников и ракет ВКС РФ на Днепропетровскую область достигла поставленных целей. Местные власти сообщили о повреждённых критических объектах.

"Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", — заявил губернатор украинского региона Сергей Лысак.

Несмотря на то что "прилёты" были зафиксированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах, сообщается лишь о трёх пострадавших.

Ранее украинцы в соцсетях рассказали, что ПВО ВСУ вновь не смогло справиться с массированным ракетным ударом ВКС РФ, а потому многочисленные взрывы звучали почти во всех регионах страны.