ВСУ сбросили беспилотник на жилой дом в Брянской области

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинской армии на Климовский район.

По информации губернатора, ВСУ сбросили беспилотник на жилой дом в селе Сушаны. Из-за этого начался пожар, добавил политик.

"Экстренные службы работают на месте", — заключил он.

Ранее руководитель Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле посёлка Тёткино Глушковского района со стороны армии Украины. Как подчеркнул российский чиновник, в результате происшествия пострадали люди. Детали случившегося власти пока не сообщали.