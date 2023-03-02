Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинской армии на Климовский район.
По информации губернатора, ВСУ сбросили беспилотник на жилой дом в селе Сушаны. Из-за этого начался пожар, добавил политик.
"Экстренные службы работают на месте", — заключил он.
Ранее руководитель Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле посёлка Тёткино Глушковского района со стороны армии Украины. Как подчеркнул российский чиновник, в результате происшествия пострадали люди. Детали случившегося власти пока не сообщали.
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