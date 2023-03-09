Балицкий рассказал о сложностях с обеспечением добровольческого батальона Судоплатова

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поведал, что с обеспечением добровольческого батальона Судоплатова были определённые сложности.

Врио губернатора региона отметил, что из-за проблем административного характера военным батальона нельзя поставлять боеприпасы и тяжёлое вооружение.

"Были административные проблемы — батальон был создан как мотострелковое подразделение, а чтобы у нас участвовала законно и эффективно артиллерия и танки, нам необходимо менять статус… чтобы подразделение было не только законным, но и могло получать боекомплекты для танков, для минометов", — сказал Балицкий в эфире "Россия 24".

По словам Балицкого, вопрос об изменении статуса батальона был поднят во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Добровольческий батальон имени Судоплатова был сформирован в сентябре 2022 года в Запорожской области. Инициатором создания подразделения стал сам Балицкий.