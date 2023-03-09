Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе появится народное ополчение.
Как объяснил чиновник, члены этой группы должны поддерживать порядок в обществе, охранять социальные объекты, защищать имущество государства и местных жителей. По словам политика, ополченцев обучат опытные инструкторы.
"Добровольцы пройдут службу без отрыва от основного места работы", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.
Ранее врио руководителя региона сообщил, что ВСУ сконцентрировали в районе посёлка Пришиб группировку, которая состоит из 40 тысяч военных.
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