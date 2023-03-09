Власти формируют в Запорожской области народное ополчение

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе появится народное ополчение.

Как объяснил чиновник, члены этой группы должны поддерживать порядок в обществе, охранять социальные объекты, защищать имущество государства и местных жителей. По словам политика, ополченцев обучат опытные инструкторы.

"Добровольцы пройдут службу без отрыва от основного места работы", — подчеркнул Балицкий в Telegram-канале.

Ранее врио руководителя региона сообщил, что ВСУ сконцентрировали в районе посёлка Пришиб группировку, которая состоит из 40 тысяч военных.