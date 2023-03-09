Гуменюк: ВСУ ожидают повторный ракетный удар, в море вышли два ракетоносителя ВС РФ с "Калибрами"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня ночью Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины. В ВСУ признали, что он стал выдающимся в своём роде.

Оперативное командование "Юг" призывает не расслабляться, так как возможная повторная атака. Глава пресс-центра ОК Наталья Гуменюк заявила, что в море вышли два ракетоносителя с 16 "Калибрами".

"Они пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит. Вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод и ракетоносителей", — сказала Гуменюк.