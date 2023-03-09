Подоляка заявил о новой тактике ВС РФ при нанесении ракетных ударов по инфраструктуре Украины

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночной ракетный удар по инфраструктуре удивил даже киевское командование. Юрий Игнат заявил, что "такого ещё не видел". Военный обозреватель Юрий Подоляка объяснил, чем сегодняшняя атака была уникальна и какой замысел был у руководства СВО.

"Наше командование постоянно меняет тактики, так как противник приспосабливается к старым. Мы ударили двумя волнами под утро. Сначала "Геранями" разведали обстановку, а затем нанесли удары крылатыми ракетами", — рассказал Подоляка в эфире "Первого канала".

В результате масштабного ракетного удара повреждены ТЭЦ в Киеве, Кривом Роге и Харькове. Юг обесточен, тяговые подстанции поражены, сообщил обозреватель.

Министерство обороны РФ подтвердило факт нанесения ударов по Украине "Кинжалами".