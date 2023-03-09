Ночной ракетный удар по инфраструктуре удивил даже киевское командование. Юрий Игнат заявил, что "такого ещё не видел". Военный обозреватель Юрий Подоляка объяснил, чем сегодняшняя атака была уникальна и какой замысел был у руководства СВО.
"Наше командование постоянно меняет тактики, так как противник приспосабливается к старым. Мы ударили двумя волнами под утро. Сначала "Геранями" разведали обстановку, а затем нанесли удары крылатыми ракетами", — рассказал Подоляка в эфире "Первого канала".
В результате масштабного ракетного удара повреждены ТЭЦ в Киеве, Кривом Роге и Харькове. Юг обесточен, тяговые подстанции поражены, сообщил обозреватель.
Министерство обороны РФ подтвердило факт нанесения ударов по Украине "Кинжалами".
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