В ближайшее время ракетных ударов с использованием супер-ракеты "Кинжал", которую не может перехватить ни одно ПВО мира, будет ещё больше. И причина в готовящемся Украиной мартовском наступлении. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ПВО Юрий Кнутов в беседе с "МК".
Ранее Минобороны РФ назвало сегодняшний ракетный удар по Украине "ударом возмездия" за теракт в Брянской области. Особенностью данной атаки стало применение сразу шести гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Аналитик считает, что ВКС России меньше стали наносить ударов по Украине с определённым замыслом — российская армия активно готовится к наступлению ВСУ, так как в в такой ситуации понадобится гораздо больше высокоточных средствах, способных работать по тылам противника.
Сейчас для ударов появились новые цели, добавил эксперт.
""Кинжалы" способны уничтожать цели в глубине территории Украины, в том числе, на границе между Польшей и Западной Украиной по транспортным переходам — тоннелям, мостам, железнодорожным узлам", — заключил собеседник издания.
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В Минобороны заявили, что сегодняшняя массированная ракетная атака по территории Украины была ответом на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области.