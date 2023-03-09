МК: полковник Кнутов оценил "удар возмездия" по Украине за брянского мальчика Фёдора

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ближайшее время ракетных ударов с использованием супер-ракеты "Кинжал", которую не может перехватить ни одно ПВО мира, будет ещё больше. И причина в готовящемся Украиной мартовском наступлении. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ПВО Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Ранее Минобороны РФ назвало сегодняшний ракетный удар по Украине "ударом возмездия" за теракт в Брянской области. Особенностью данной атаки стало применение сразу шести гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Аналитик считает, что ВКС России меньше стали наносить ударов по Украине с определённым замыслом — российская армия активно готовится к наступлению ВСУ, так как в в такой ситуации понадобится гораздо больше высокоточных средствах, способных работать по тылам противника.

Сейчас для ударов появились новые цели, добавил эксперт.

""Кинжалы" способны уничтожать цели в глубине территории Украины, в том числе, на границе между Польшей и Западной Украиной по транспортным переходам — тоннелям, мостам, железнодорожным узлам", — заключил собеседник издания.