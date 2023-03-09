Ходаковский о проблемах с БПЛА на СВО: пытаемся извлечь максимум из нашего минимума

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, как на фронте пытаются решить проблему с беспилотниками.

Военачальник отметил, что БПЛА для нужд СВО должны базироваться на отечественных компонентах.

"Мы сейчас плотно прорабатываем беспилотную тему — что по средствам разведки, что по средствам поражения", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Ходаковский обратил внимание на то, что наукой и техникой в основном занимаются "старики", тогда как молодым людям, по его мнению, не хватает технической грамотности.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о кризисе управления на СВО.