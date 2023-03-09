Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что российские управленцы предпочитают бездействовать, чтобы избежать наказания за проявленную инициативу.
Военачальник отметил, что в сфере управления "всё зажато". В контексте кризиса управления Ходаковский вспомнил слова российского генерала-фельдмаршала Христофора Минихома.
"Глядя на то, как работает российская система власти — поневоле приходишь к выводу, что эта страна управляется Богом", — процитировал слова военачальника времён императрицы Анны Ионовны бывший командир донецкой "Альфы".
Он привёл в пример разрушенную крышу административного здания в ДНР, которую не могут отремонтировать из-за бюрократических проволочек. Ситуацию он назвал анекдотической.
"Такие случаи, которых, к сожалению, немало, — заставляют брови держаться в крайнем верхнем положении: как мы можем побеждать, не умея мобилизовываться?" — задался вопросом комбат "Востока".
Он считает, что исправить положения может большая синхронизация между разными узлами механизма жизнеобеспечения.
Ранее Александр Ходаковский не исключил прорыва группировки ВСУ через госграницы РФ.
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