Ходаковский рассказал о кризисе управления на СВО: Анекдотическая ситуация

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что российские управленцы предпочитают бездействовать, чтобы избежать наказания за проявленную инициативу.

Военачальник отметил, что в сфере управления "всё зажато". В контексте кризиса управления Ходаковский вспомнил слова российского генерала-фельдмаршала Христофора Минихома.

"Глядя на то, как работает российская система власти — поневоле приходишь к выводу, что эта страна управляется Богом", — процитировал слова военачальника времён императрицы Анны Ионовны бывший командир донецкой "Альфы".

Он привёл в пример разрушенную крышу административного здания в ДНР, которую не могут отремонтировать из-за бюрократических проволочек. Ситуацию он назвал анекдотической.

"Такие случаи, которых, к сожалению, немало, — заставляют брови держаться в крайнем верхнем положении: как мы можем побеждать, не умея мобилизовываться?" — задался вопросом комбат "Востока".

Он считает, что исправить положения может большая синхронизация между разными узлами механизма жизнеобеспечения.

Ранее Александр Ходаковский не исключил прорыва группировки ВСУ через госграницы РФ.