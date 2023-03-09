Болгарский политик сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины и выбросил его на мостовую

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В столице Болгарии кандидат в депутаты от партии "Возрождение" Атанас Штефанов сорвал украинский флаг с фасада мэрии и выбросил его на мостовую. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Флаг Украины висел на балконе третьего этажа рядом с флагами Болгарии и города Софии. Политик вышел туда, сорвал сине-жёлтое знамя и сбросил вниз, объяснив свой поступок тем, что это "фашистский флаг".

Позже флаг с улицы убрали, однако был ли он возвращён на место, неизвестно.

Ранее футболист украинского клуба "Львов" в Турции снял с флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.