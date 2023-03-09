В столице Болгарии кандидат в депутаты от партии "Возрождение" Атанас Штефанов сорвал украинский флаг с фасада мэрии и выбросил его на мостовую. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Флаг Украины висел на балконе третьего этажа рядом с флагами Болгарии и города Софии. Политик вышел туда, сорвал сине-жёлтое знамя и сбросил вниз, объяснив свой поступок тем, что это "фашистский флаг".
Позже флаг с улицы убрали, однако был ли он возвращён на место, неизвестно.
Ранее футболист украинского клуба "Львов" в Турции снял с флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.
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