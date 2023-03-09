Ветеран-ракетчик: у Киева не было возможности защититься от российских "Кинжалов"

Украина физически не может противостоять российским гиперзвуковым ракетам "Кинжал", потому что не только у Киева, но и других стран ещё нет противоракетных и противовоздушных средств, которые могли бы их перехватить. Об этом рассказал полковник запаса, ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ Юрий Чмутин.

Военный подчеркнул, что аналогов российским "Кинжалам" и "Цирконам" ещё нет нигде в мире, потому что Россия в этом плане опередила весь мир на 10-15 лет.

Эксперт усомнился, что США и ЕС смогут создать у себя что-то подобное российскому гиперзвуковому оружию в ближайшие годы.

""Кинжал" и "Циркон" — это новый вид оружия, который имеет гиперзвук и не имеет аналогов в мире. Для них еще не созданы противоракетные и противовоздушные средства обороны. В создании этого вооружения мы ушли на 10-15 лет вперед. Страны объединенного Запада, НАТО такое не создали и навряд ли в ближайшие 5-7 лет создадут", — сказал Чмутин в разговоре с URA.RU.

Полковник напомнил, что дальность "Кинжалов" и "Цирконов", размещённых на авиационных средствах и средствах морского базирования, равна 1000 км. Чмутин уточнил, что, в зависимости от боезаряда, дальность может быть и больше.