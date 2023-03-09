Корчинский заявил о концлагерях для русских на Украине

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается специальная операция по денацификации Украины.

А тем временем, националисты планируют создавать концлагеря для русских. Об этом сообщает портал "Первый Народный".

Неонацист Дмитрий Корчинский призвал строить в Незалежной концентрационные лагеря. он отметил, что все русские должны пройти через них.

"Все эти люди после освобождения территорий должны проходить фильтрационные лагеря", — заявил он про жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее политолог Яков Кедми сообщил, что Россия победой на Украине остановит сразу весь Запад