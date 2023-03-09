Продолжается специальная операция по денацификации Украины.
А тем временем, националисты планируют создавать концлагеря для русских. Об этом сообщает портал "Первый Народный".
Неонацист Дмитрий Корчинский призвал строить в Незалежной концентрационные лагеря. он отметил, что все русские должны пройти через них.
"Все эти люди после освобождения территорий должны проходить фильтрационные лагеря", — заявил он про жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее политолог Яков Кедми сообщил, что Россия победой на Украине остановит сразу весь Запад
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