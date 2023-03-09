Армия Украины как можно дольше вынуждена удерживать Артёмовск, потому что с его потерей на Западе начнётся разочарование киевской властью.
Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.
"Военно-оперативной значимости я не вижу сейчас в том, чтобы Украина оставалась в Бахмуте. Но важна политическая ценность, потому что уход может посеять на Западе усталость и разочарование. Все начнут говорить: "Надо идти на компромисс", — в эфире израильского "Iton-TV" сказал Карасёв.
С приездом в Россию председателя Китая Си Цзиньпина на фронте ожидается активизация, а ВСУ будут держаться за город до последнего, отметил эксперт. А потом постарается перейти в контрнаступление, либо организованно вывести войска, подытожил киевлянин.
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