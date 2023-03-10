Подполковник Марочко: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя под Кременной

Украинские солдаты оставляют своих сослуживцев, получивших ранения, в местах боевых действий в районе населённого пункта Кременная. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не хотят заниматься эвакуацией раненых и погибших военнослужащих. Как пояснил подполковник, российские бойцы, продвигаясь по лесам возле Кременной, находят много тел украинских солдат.

"Военнослужащие ВСУ при отступлении в основном отходят налегке, нередко оставляя даже раненых, которых можно было спасти", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что десантники ВС России перешли в наступление у Кременной. По данным Минобороны, им удалось установить контроль над несколькими опорными пунктами ВСУ. Украинским боевикам пришлось в спешке уходить со своих позиций, оставляя оружие НАТО.