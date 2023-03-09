ВДВ ВС России штурмом взяли несколько опорных пунктов ВС Украины у Кременной, окопы усеяны телами

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десант ВС РФ наступает у Кременной. Минобороны показало кадры с места, где происходил штурм опорных пунктов противника.

В ходе продвижения сил ВДВ были обнаружены позиции ВСУ. Разведка и расчёты беспилотников передали координаты артиллерии. Ивановские и костромские десантники взяли опорники после огневых ударов.

Окопы усеяны трупами украинских боевиков. Те, кто выжил, в спешке покинули свои позиции, бросив оружие НАТО, снаряжение и раненых.

Командир одного из батальонов 2-го армейского корпуса Аскольд рассказал aif.ru, что позиции ВСУ на участке Кременная-Сватово хорошо оборудованы. В недавнем бою ошибкой противника было пойти в наступление первыми, в результате чего украинская сторона понесла серьёзные потери.

"Несколько дней назад украинские военные пошли в наступление на наши позиции. Два раза они пробовали атаковать, но все безуспешно. Когда они начали отступать, российские десантники приняли решение пойти в контратаку. В результате было взято четыре взводно-опорных пункта ВСУ", — сказал Аскольд.