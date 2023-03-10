Украинские войска намерены перейти в контрнаступление через два месяца. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что ВСУ планируют "истощить" российскую армию в Артёмовске, а затем сосредоточатся на другом направлении. Однако для этого Украине необходимы дальнобойные ракеты Запада, отметил Подоляк.
"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжёлых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. <...> Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", — сказал он в интервью La Stampa.
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