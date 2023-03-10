Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
American Thinker: в США уже видят неутешительный для них финал украинского конфликта
Требующее реконструкции историческое здание в Тобольске продаётся за один рубль
Подберёзкин: украинской армии не хватит ресурсов для нападения на Запорожье
РИА Новости: разведка ВС России хитро выполняет задачи в "серых зонах" под Угледаром
В СПЧ предложили выдавать пособия только русскоговорящим жёнам мигрантов
Бижев рассказал о планах ВСУ использовать резиновые ЗРК Patriot, чтобы сберечь настоящие
Актриса Екатерина Климова рассказала, как многодетным мамам сохранить фигуру
Военный эксперт Перенджиев: возможен прорыв ВСУ в Белгородской области и переход границы РФ
НАСА: Земле угрожает астероид 2023 DW

CNN: Россия захватила американское оружие на Украине и отправила его образцы в Иран

0:44
Силовые структуры

Российским военным удалось захватить поставленное Украине американское оружие. Теперь русские попытаются создать аналогичное. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

CNN: Россия захватила американское оружие на Украине и отправила его образцы в Иран

По его данным, Россия пытается создать аналоги трофейного оружия и для этого отправила в Иран его образцы. Среди переданных экземпляров якобы есть противотанковые комплексы "Джавелин" и переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Неизвестно, получилось ли у Ирана скопировать полученные экземпляры, однако ранее Тегеран хорошо справлялся с разработкой оружия на основе захваченных американских образцов, отмечается в статье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
РВ: бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Стало известно, как сбежавшие из РФ актёры живут за границей
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
Последние материалы
РИА Новости: разведка ВС России хитро выполняет задачи в "серых зонах" под Угледаром
CNN: Россия захватила американское оружие на Украине и отправила его образцы в Иран
В СПЧ предложили выдавать пособия только русскоговорящим жёнам мигрантов
Бижев рассказал о планах ВСУ использовать резиновые ЗРК Patriot, чтобы сберечь настоящие
Актриса Екатерина Климова рассказала, как многодетным мамам сохранить фигуру
Военный эксперт Перенджиев: возможен прорыв ВСУ в Белгородской области и переход границы РФ
НАСА: Земле угрожает астероид 2023 DW
В Космос "по обмену": зачем России и США нужна программа перекрёстных полётов
Кнутов назвал Мелитополь и Приднестровье основными целями весенней атаки ВСУ
Соскин: США закрывают денежный поток на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников