CNN: Россия захватила американское оружие на Украине и отправила его образцы в Иран

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось захватить поставленное Украине американское оружие. Теперь русские попытаются создать аналогичное. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, Россия пытается создать аналоги трофейного оружия и для этого отправила в Иран его образцы. Среди переданных экземпляров якобы есть противотанковые комплексы "Джавелин" и переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Неизвестно, получилось ли у Ирана скопировать полученные экземпляры, однако ранее Тегеран хорошо справлялся с разработкой оружия на основе захваченных американских образцов, отмечается в статье.