Российским военным удалось захватить поставленное Украине американское оружие. Теперь русские попытаются создать аналогичное. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
По его данным, Россия пытается создать аналоги трофейного оружия и для этого отправила в Иран его образцы. Среди переданных экземпляров якобы есть противотанковые комплексы "Джавелин" и переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).
Неизвестно, получилось ли у Ирана скопировать полученные экземпляры, однако ранее Тегеран хорошо справлялся с разработкой оружия на основе захваченных американских образцов, отмечается в статье.
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