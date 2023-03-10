МК: генерал Липовой рассказал о задачах ПВО после появления у ВСУ "умной бомбы"

Американская "умная бомба" JDAM-ER, видео якобы первого применения которой появилось в Сети, это действительно серьёзное оружие, способное оказать влияние на ход боевых действий. Об этом рассказал Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с "МК".

Он отметил, что данные боеприпасы имеют свойства высокоточного наведения и большой радиус действия.

Российским военным придётся принять дополнительные меры для охраны воздушного пространства над стратегическими объектами, командными пунктами и складами после того, как Киев получит это оружие, объяснил офицер.

Генерал также отметил, что это не первая западная новинка, которую получили ВСУ за время проведения СВО, но противоядие было найдено против всего.

Министерство обороны найдёт решение и сейчас, заключил собеседник издания.