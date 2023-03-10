Бижев рассказал о планах ВСУ использовать резиновые ЗРК Patriot, чтобы сберечь настоящие

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные не смогут быстро уничтожить ЗРК Patriot, которые Запад передал Украине. Об этом предупредил военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

Украинская сторона будет стараться замаскировать драгоценные "Патриоты" разными способами: использовать их резиновые муляжи, а также применять дублёр передатчика помех для имитации работы комплекса.

Генерал-лейтенант отметил, что ложных ЗРК Patriot будет примерно в два-три раза больше, чем настоящих.

"Пощёлкать Patriot так просто не удастся. Они будут применять все виды маскировки, вводить в заблуждение. Будут ставить ложные ЗРК, резиновые, похожие на настоящие. Одному действующему комплексу два-три ложных комплекса ставится. Также ставится дублёр передатчика помех, который на этой частоте работает, чтобы показывать, что комплекс работает", — рассказал Бижев в разговоре с НСН.

Военный рассказал, что одной единицы ЗРК Patriot достаточно для того, чтобы защитить не только группировку войск, но и целый город с числом жителей до 500 тысяч человек, например, такого как Запорожье.