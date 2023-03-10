В военной разведке США заявили, что лишь у России есть стратегические гиперзвуковые комплексы

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад не может противопоставить ничем российскому комплексу "Авангард", который пугает НАТО всё последнее время. Только Россия обладает стратегическими гиперзвуковыми системами. Об этом заявил Пол Фрайштлер, ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки Соединённых Штатов Америки.

"Ещё одна система — SS-19 Mod 4 "Авангард" в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения", — заявил он на слушаниях в конгрессе.

Он отметил, что "Авангард" представляет угрозу для Америки, так как ракеты обходят оборонную систему и могут держать страну под угрозой, ведь система способна нанести урон, который будет страшнее ядерного удара.

Напомним, что уже в 2023 году второй полк, вооружённый ракетным комплексом с блоком "Авангард", может поступить на вооружение ВС РФ.