Запад не может противопоставить ничем российскому комплексу "Авангард", который пугает НАТО всё последнее время. Только Россия обладает стратегическими гиперзвуковыми системами. Об этом заявил Пол Фрайштлер, ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки Соединённых Штатов Америки.
"Ещё одна система — SS-19 Mod 4 "Авангард" в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения", — заявил он на слушаниях в конгрессе.
Он отметил, что "Авангард" представляет угрозу для Америки, так как ракеты обходят оборонную систему и могут держать страну под угрозой, ведь система способна нанести урон, который будет страшнее ядерного удара.
Напомним, что уже в 2023 году второй полк, вооружённый ракетным комплексом с блоком "Авангард", может поступить на вооружение ВС РФ.
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